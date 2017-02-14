Olcay aranıyor!
F.Bahçe ve Karabük yenilgileriyle büyük moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş, takımın neşe kaynağı Olcay’ın olmaması nedeniyle bu sorunu aşamıyor.
Beşiktaş, Olcay Şahan'ın eksikliğini her geçen gün daha çok hissetmeye başladı. Olcay'ın Trabzonspor'a gitmesinden sonra takım içinde yaşanan enerji düşüklüğü, teknik direktör Şenol Güneş'in de dikkatini çekiyor... Tecrübeli teknik adam, Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gönderirken boşluğunu bu derece fazlasıyla hissedeceğini düşünmemişti belki de... Fakat özellikle F.Bahçe maçından sonra yaşanan 5 günlük süreçte tecrübeli teknik adam, Olcay'ı inanılmaz şekilde aradı. Çünkü Olcay, galibiyetlerde olduğu gibi yenilgilerin ardından da takımın en önemli harcıydı. Daha önceki yıllarda yaşanan her yenilgi sonrasında 29 yaşındaki futbolcu başta Oğuzhan ve Necip olmak üzere tüm arkadaşlarını toplar, deyim yerindeyse herkesi hayata döndürürdü. Yenilgilerin sonrasında bile takım otobüsünde espriler yaparak kara bulutları dağıtan Olcay, tüm futbolcuların yüzünü güldürürdü.
TEKNİK HEYET ÇARE ARIYOR
Beşiktaş'ın Fenerbahçe yenilgisi sonrasında da Karabük dönüşünde de takım otobüsünde adeta ölü toprağı varmış gibi bir hava yaşanırken: Olcay gibi bir isim olmadığı için aynı sıkıntılı sürecin Ümraniye'de de devam etmesi teknik heyetin keyfini kaçırmış durumda.
18 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıktıktan sonra Trabzon'a giden ve 6 maçta 1 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Olcay; sadece saha içi değil, saha dışındaki tavırlarıyla da kendisini siyah-beyazlı camiaya şimdiden özletti.
TEKNİK HEYET ÇARE ARIYOR
Beşiktaş'ın Fenerbahçe yenilgisi sonrasında da Karabük dönüşünde de takım otobüsünde adeta ölü toprağı varmış gibi bir hava yaşanırken: Olcay gibi bir isim olmadığı için aynı sıkıntılı sürecin Ümraniye'de de devam etmesi teknik heyetin keyfini kaçırmış durumda.
18 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıktıktan sonra Trabzon'a giden ve 6 maçta 1 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Olcay; sadece saha içi değil, saha dışındaki tavırlarıyla da kendisini siyah-beyazlı camiaya şimdiden özletti.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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