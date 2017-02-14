Defansa MM kurgusu
Andreas Beck ve Adriano cezalı olduğu için Hapoel’de defansın solunda Tosic olacak Şenol Güneş, savunmanın göbeğini ise Marcelo-Mitrovic ikilisinden oluşturacak.
Beşiktaş, rotasını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Hapoel Beer Sheva maçına çevirdi. Şampiyonlar Ligi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ta, 3 futbolcu kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören Beck ve Aboubakar'ın yanı sıra, sarı kart cezası nedeniyle Adriano, İsrail'e götürülmeyecek. İkinci yarı Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Güneş, Beck'in yokluğunda bu bölgede Gökhan'ı kullanacak. Adriano'nun yerine ise sol bek pozisyonunun ilk adayı Tosic. Güneş, stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic olarak kurguladı.
OĞUZHAN YERİNE TOLGAY ARSLAN
Tecrübeli teknik adam, orta saha kurgusunda da değişikliğe gidebilir. Atiba'nın yanında Oğuzhan yerine Tolgay ile karşılaşmaya başlamayı planlayan Şenol Güneş, Talisca'yı yine 11'de sahaya sürecek. Şenol Güneş, Aboubakar'ın cezası nedeniyle tek forvet görevini yine Cenk Tosun'a verecek.
OĞUZHAN YERİNE TOLGAY ARSLAN
Tecrübeli teknik adam, orta saha kurgusunda da değişikliğe gidebilir. Atiba'nın yanında Oğuzhan yerine Tolgay ile karşılaşmaya başlamayı planlayan Şenol Güneş, Talisca'yı yine 11'de sahaya sürecek. Şenol Güneş, Aboubakar'ın cezası nedeniyle tek forvet görevini yine Cenk Tosun'a verecek.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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