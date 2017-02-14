 Defansa MM kurgusu – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Defansa MM kurgusu

    Defansa MM kurgusu

    Andreas Beck ve Adriano cezalı olduğu için Hapoel’de defansın solunda Tosic olacak Şenol Güneş, savunmanın göbeğini ise - ikilisinden oluşturacak.

    , rotasını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Hapoel Beer Sheva maçına çevirdi. Şampiyonlar Ligi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ta, 3 futbolcu kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören Beck ve Aboubakar'ın yanı sıra, sarı kart cezası nedeniyle Adriano, İsrail'e götürülmeyecek. İkinci yarı Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Güneş, Beck'in yokluğunda bu bölgede Gökhan'ı kullanacak. Adriano'nun yerine ise sol bek pozisyonunun ilk adayı Tosic. Güneş, stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic olarak kurguladı.

    OĞUZHAN YERİNE TOLGAY ARSLAN
    Tecrübeli teknik adam, orta saha kurgusunda da değişikliğe gidebilir. Atiba'nın yanında Oğuzhan yerine Tolgay ile karşılaşmaya başlamayı planlayan Şenol Güneş, Talisca'yı yine 11'de sahaya sürecek. Şenol Güneş, Aboubakar'ın cezası nedeniyle tek forvet görevini yine Cenk Tosun'a verecek.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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