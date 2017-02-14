Cenk Tosun'un golünü seçtiler!
Nissan ve Loughborough Üniversitesi, 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en heyecan verici anlarını belirledi.
Araştırmada, Alman ekibi Borussia Dortmund ile Polonya temsilcisi Legia Varşova arasında oynanan ve 8-4 Alman takımının galibiyetiyle biten karşılaşma, "Sezonun en heyecan verici maçı" seçildi.
Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanya'nın Barcelona ekibinin, sezonun "En heyecan verici takımı" olarak belirlendiği araştırmada, bir diğer İspanyol temsilcisi Real Madrid ikinci oldu. İspanyol ekiplerini, Alman temsilcileri Bayern Münih ve Borussia Dortmund takip etti.
Mesut Özil'in yer aldığı "Turnuvanın en heyecan verici 11"i ise şu oyunculardan oluştu:
Kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)
Defans: Ludwig Augustinsson, Mathias Jorgensen (Kopenhag), Raphael Varane (Real Madrid), Dani Alves (Juventus)
Orta saha: Mesut Özil (Arsenal), Danilo Pereira (Porto), Steven N'Zonzi (Sevilla)
Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Alexis Sanchez (Arsenal).
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 16:12
- Ve G.Saray yeni hocasını buldu
Toplam 71
Yorum
OZİİ GALATASARAYI UÇURUR. ÇOK GEÇ ALINMIŞ ANCAK, YERİNDE BİR KARAR.
- ''Türbülansa girmeyelim''
Toplam 17
Yorum
........ EFSANE HASAN ŞAŞ OLMALI GS YIN TEKNİK DİREKTÖRÜ. DİSİPLİN VE TAKIM OYUNU VE HIZLI FUTBOL GELİR GS YA.
- Ve G.Saray yeni hocasını buldu
Toplam 71
Yorum
GS 150 bin evro serbest kalma madde varsa bu demek Tudor anlasma yaparken buyuk takimlardan teklif gelirse giderim demektir,yoksa neden var?
Cenk Tosun'un golünü seçtiler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.