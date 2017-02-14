Beşiktaş'a İngiliz hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi H. Beer-Sheva ile oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakemler belli oldu.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 18:01
- Ve G.Saray yeni hocasını buldu
Toplam 92
Yorum
TS60 Bende etik bulmadım ama futbolun içinde bunlar var. Sorun şu ki Tudor GS de başarılı olsa bile Karabüke yaptığının aynısını yapacak.
- Ve G.Saray yeni hocasını buldu
Toplam 92
Yorum
şampiyon gs kimse ağlamasın sezon ortasında gelseydi gs şampiyondu ama hala bir umut var gs dışında herkesin ağlamaya başlamasıda buna bir işaret :)
- Liste kabarık!
Toplam 66
Yorum
........ ET KARDEŞİM İSTİFA ET SN NAZİFOĞLU . HASAN ŞAŞ YETERKİ GELSİN GS YIN BAŞINA, SENDEN DE KURTULMUŞ OLURUZ. SEN NE KONUŞTUĞUNU NE OYNANDIĞINI B
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