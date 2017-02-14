Beşiktaş'a İngiliz hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi H. Beer-Sheva ile oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın İsrail'in H. Beer-Sheva takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek. Beer Sheva şehrindeki Turner Stadyumu'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada Martin Atkinson'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adam Nunn olacak.