''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan hakemlere, Şenol Güneş'ten F.Bahçe'ye, Porto'dan şampiyonluğa kadar birçok konuya içtenlikle cevap veren Q7, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı, "Quaresma'nın avukatı oyuncuyu bize teklif etti" açıklaması ile ilgili şunu söyledi:



SADECE BEŞİKTAŞ!

"Aileme yakın bir isim ortaya atıldı. Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum, araştırmadım. Böyle bir açıklama, gündem değiştirme olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş'tır. Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım. Bir karakterim var, kişiliğim var. Para ile satın alınacak bir karakterde değilim!"



İYİ OLURSAM DEVAM

Beşiktaş ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan yıldız oyuncu, "Beşiktaş ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Hem başkana, hem hocama teşekkür ederim. Gelecek adına bir şey söyleyemem ama sözleşmeden dolayı çok mutluyum. Fizik ve mental olarak iyi bir noktadayım. İnşallah böyle devam edecek ve bu sözleşme bitecek" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi bittiğinde 37 yaşında olacak olan Quaresma, "O güne kadar neler olur, bilemiyorum. Şu anda 33 yaşındayım ve fizik olarak iyiyim. O gün geldiğinde fizik olarak iyi durumda olursam devam ederim, ama değilse, bırakmış olurum" dedi. Artık daha tecrübeli olduğunu vurgulayan Portekizli, "Tecrübe önemli bir faktör. Saha içinde nasıl pozisyon almanız gerektiğini bilince daha az koşarak, daha iyi pozisyon alıyorsunuz ve performansınız otomatik olarak daha iyiye gidiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.



GÜNEŞ'E SAYGILIYIM

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını vurgulayan Portekizli futbolcu, ikinci yarının çok zor geçeceğini ifade etti. Quaresma, "Bu ligin en iyi takımı biziz. En iyi olduğumuzu göstermek bize düşüyor. Sahada bunu ispatlamamız lazım. Bunu sahada göstereceğiz" derken, hakemlere tepki gösterdi ve şu ifadelere yer verdi: "Ben düşündüklerimi söylersem, herhalde ceza alırım. Hakemler işini yapacak, siz de yorumlayacaksınız. Hatalardan dolayı maç kaybettiğimiz zaman mutlu olmamı kimse beklemesin." Teknik direktör Şenol Güneş ile arasındaki ilişki ile ilgili konuşan Quaresma, "Hocaya büyük saygım var, örnek alınacak bir insan. Oyuncu ile nasıl iletişime geçileceğini biliyor. Çalıştığı takımlar ve oyuncular ortada. Beşiktaş en doğru antrenörü seçmiş, en doğru antrenörle çalışıyor. Hocadan memnunum, onun da benden memnun olduğunu tahmin ediyorum, bana forma veriyor. Böylece hayatta en çok sevdiğim şeyi yapmama imkan tanıyor" şeklinde görüş bildirdi.



RAKİPLER FB VE GS

Beşiktaş'ın her zamanki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'dir. Ama lige baktığımız zaman çok güçlü takımlar var. Yarışta olmasalar bile gelip sizden puan alabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki herkes sizin rakibiniz. Bizim de hepsine karşı iyi mücadele etmemiz gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde finale gidene kadar birçok maç var, konuşmak için çok erken.



EVİMDE HİSSEDİYORUM

Beşiktaş'ın yeri ayrı, tıpkı Porto gibi. Semt takımının özel bir havası vardır, aile ortamı hissedilecek şekilde yüksektir. İki takımda da bu ortamı hissettim. Dışarı çıktığınızda taraftarın size sıcak davranışı, sizi bir anlamda mecbur kılar, saha içinde başarılı olmak zorundasınızdır. Kendimi evimde gibi hissediyorum burada.