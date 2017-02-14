 ''Alınan kararlara uyulmayacak!'' – Fotomaç – 14 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Alınan kararlara uyulmayacak!''

    ''Alınan kararlara uyulmayacak!''

    Kulübü, divan kurulunun seçimli gündem dışında yapılan toplantıda alacağı kararlara kesinlikle uymayacağını açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2016'da yapılan divan başkanlık kurulu seçiminin mahkeme kararı doğrultusunda geçersiz sayıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

    "Yönetim kurulumuz, tüzüğün 31. ve 32. maddeleri gereğince ilk divan genel kurulu toplantısının seçim gündemli olarak en geç 1 ay içinde yapılması gerektiğini divan başkanlık kuruluna yazı ile bildirmiştir. Tüm gelişmelere rağmen divan başkanlık kurulu hukuka ve teamüllere aykırı olarak seçim gündemli toplantı yapmamakta, ortada hiçbir şey yokmuş gibi görevine devam etmekte ve divan genel kurulunu normal gündemle toplantıya çağırmakta ısrar etmektedir."

    Yasalara uyulması için gerekenin yönetim kurulu tarafından yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Seçim gündemli divan genel kurulu yapılması dışındaki divan başkanlık kurulu kararları yok hükmünde kabul edilerek bu kararlar ve talepler kesinlikle uygulanmayacaktır." denildi.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Alınan kararlara uyulmayacak!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.