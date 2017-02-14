Akhisar biletleri bugün satışta
Beşiktaş, 19 Şubat Pazar akşama saat 19.00'da Vodafone Arena'da kritik karşılaşmada Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçın biletleri, bugün saat 13.00'ten itibaren satışa çıkarılacak. Yapılan açıklamada; 80 ila 345 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlerin yanı sıra, VIP ve 1903 Tribünü biletlerinin ise 650-750 TL olacağı belirtildi. Taraftarların biletlere ilgi göstermesi bekleniyor.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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