 Akhisar biletleri bugün satışta – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Akhisar biletleri bugün satışta

    Akhisar biletleri bugün satışta
    , 19 Şubat Pazar akşama saat 19.00'da Vodafone Arena'da kritik karşılaşmada Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçın biletleri, bugün saat 13.00'ten itibaren satışa çıkarılacak. Yapılan açıklamada; 80 ila 345 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlerin yanı sıra, VIP ve 1903 Tribünü biletlerinin ise 650-750 TL olacağı belirtildi. Taraftarların biletlere ilgi göstermesi bekleniyor.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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