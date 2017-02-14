''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Beşiktaş’ın kollandığı polemiklerine girmek istemiyoruz. Bu söylemleri Advocaat gibi bir Avrupalı’nın söylemesini anlamıyoruz. Bir sabrımız, onun da bir sınırı var” dedi.
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, son günlerde Beşiktaş adına yapılan eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, "Beşiktaş'ın kollandığı konusundaki polemiklere girmiyoruz. Keşke her şeye böyle tepki gösterilebilse, ayrıca bize bu yapılan hareketin büyük bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Bu istifalar falan Beşiktaş kollandığı için yapılıyorsa, Allah bu insanları ıslah etsin" şeklinde konuştu. Ürkmezgil şöyle devam etti:
RESMEN ALGI OPERASYONU
"Biz hem hakkımızın yendiğini düşünüyoruz, hem aleyhimize haksız kararlar veriliyor, hem de kollanan biz oluyoruz. Bu bir algı operasyonu. Biz bütün hataları alt alta yazdığımızda herkes adına bir denge olduğunu düşünüyoruz, böyle olmasını istiyoruz. Bizimle ilgili bu söylemleri Advocaat gibi bir Avrupalı'nın söylemesini anlayamıyoruz. İzan diye bir şey vardır, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bizimde bir sabrımız, bunun da bir sınırı var."
ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ!
Yönetici Ürkmezgil, UEFA'da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Ürkmezgil, "11 kişi sahaya çıktığımız müddetçe bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sahaya çıkıp mücadeleyi kazanacağımızı düşünüyorum. Derbi ve Karabükspor maçları inancımızı sarsmadı, kupa zaten farklı bir kulvardı. Karabükspor mağlubiyetini ise bir yol kazası olarak görüyoruz. Şampiyonluğa inancımız üst seviyede, inşallah mutlu sona biz ulaşacağız" dedi.
RESMEN ALGI OPERASYONU
"Biz hem hakkımızın yendiğini düşünüyoruz, hem aleyhimize haksız kararlar veriliyor, hem de kollanan biz oluyoruz. Bu bir algı operasyonu. Biz bütün hataları alt alta yazdığımızda herkes adına bir denge olduğunu düşünüyoruz, böyle olmasını istiyoruz. Bizimle ilgili bu söylemleri Advocaat gibi bir Avrupalı'nın söylemesini anlayamıyoruz. İzan diye bir şey vardır, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bizimde bir sabrımız, bunun da bir sınırı var."
ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ!
Yönetici Ürkmezgil, UEFA'da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Ürkmezgil, "11 kişi sahaya çıktığımız müddetçe bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sahaya çıkıp mücadeleyi kazanacağımızı düşünüyorum. Derbi ve Karabükspor maçları inancımızı sarsmadı, kupa zaten farklı bir kulvardı. Karabükspor mağlubiyetini ise bir yol kazası olarak görüyoruz. Şampiyonluğa inancımız üst seviyede, inşallah mutlu sona biz ulaşacağız" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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