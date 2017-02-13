''Tek yumruk olmalıyız''
Bugünkü idmandan önce öğrencileriyle toplantı yapacak olan Güneş, art arda 2 yenilginin ardından hem uyaracak hem moral aşılayacak.
Beşiktaş önce kupada Fenerbahçe'ye ardından da ligde de Karabük'e kaybetmişti. Sezonun sonuna doğru gelen bu art arda iki mağlubiyet teknik direktör Şenol Güneş'i de harekete geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcının bugünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yapacağı öğrenildi. Şenol Güneş bu toplantıyı 2 bölüme ayıracak. Öncelikle teknik kısmında yapılan hataları bir bir anlatıp sezonun kalanı için önemli uyarılarda bulunacak.
'TEK YUMRUK OLMALIYIZ'
Şenol Güneş konuşmasının önemli bölümünü ise moral motivasyona ayıracak. Tecrübeli teknik direktörün geçen sezon tüm camianın kenetlenmesiyle gelen şampiyonluktan örnekler vererek birlik mesajı aşılayacağı kaydedildi. Güneş, Avrupa Kupası'ndaki Hapoel Beer Sheva ve ligdeki kritik randevular öncesi takıma moral takviyesi yapacak. Futbolcuların da Oğuzhan ve Quaresma önderliğinde bir toplantı yapacağı belirtildi.
TOLGAY'I UYARDI
Beşiktaş'ta Hapoel Beer Sheva'ya karşı Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı. Tolgay ve Caner ise sınırda. Caner sakatlığı nedeni ile forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, birçok eksikleri olduğu dönemde Tolgay'ı gereksiz kart görmemesi sebebiyle uyardı. Beer Sheva'da ise Ben Bitton ve Miguel Vitor sınırda.
HAPOEL İÇİN İDMANA DEVAM
Beşiktaş, Karabükspor maçının ardından Avrupa Kupası'nda karşılaşacağı Hapoel Beer Sheva hazırlıklarına önceki gün başlamıştı. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular bugün çalışmalarına devam edecek. Kartal'ın antrenmanı 16.00'da.
'TEK YUMRUK OLMALIYIZ'
Şenol Güneş konuşmasının önemli bölümünü ise moral motivasyona ayıracak. Tecrübeli teknik direktörün geçen sezon tüm camianın kenetlenmesiyle gelen şampiyonluktan örnekler vererek birlik mesajı aşılayacağı kaydedildi. Güneş, Avrupa Kupası'ndaki Hapoel Beer Sheva ve ligdeki kritik randevular öncesi takıma moral takviyesi yapacak. Futbolcuların da Oğuzhan ve Quaresma önderliğinde bir toplantı yapacağı belirtildi.
TOLGAY'I UYARDI
Beşiktaş'ta Hapoel Beer Sheva'ya karşı Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı. Tolgay ve Caner ise sınırda. Caner sakatlığı nedeni ile forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, birçok eksikleri olduğu dönemde Tolgay'ı gereksiz kart görmemesi sebebiyle uyardı. Beer Sheva'da ise Ben Bitton ve Miguel Vitor sınırda.
HAPOEL İÇİN İDMANA DEVAM
Beşiktaş, Karabükspor maçının ardından Avrupa Kupası'nda karşılaşacağı Hapoel Beer Sheva hazırlıklarına önceki gün başlamıştı. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular bugün çalışmalarına devam edecek. Kartal'ın antrenmanı 16.00'da.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
''Tek yumruk olmalıyız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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