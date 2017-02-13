Sarıca: Şimdi hedef kupa
Erkekler Basketbol Ligi'nde takımını zirveye oynatan Beşiktaş koçu Ufuk Sarıca, Türkiye Kupası için de iddialı konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Banvit ile zorlu bir maç oynayacağız. Hedefimiz kupayı kazanmak. Son 8'e kalan her takımın şansı var" ifadelerini kullandı. Türkiye Kupası karşılaşmalarını A Spor naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Sarıca: Şimdi hedef kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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