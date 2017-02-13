 Sarıca: Şimdi hedef kupa – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Sarıca: Şimdi hedef kupa

    Sarıca: Şimdi hedef kupa
    Erkekler Basketbol Ligi'nde takımını zirveye oynatan koçu , Türkiye Kupası için de iddialı konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Banvit ile zorlu bir maç oynayacağız. Hedefimiz kupayı kazanmak. Son 8'e kalan her takımın şansı var" ifadelerini kullandı. Türkiye Kupası karşılaşmalarını A Spor naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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