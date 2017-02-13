Marcelo-Mitrovic’e devam
Teknik direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hoca, sakat ve cezalı isimlerin fazla olması sebebiyle mecburi rotasyona gidecek. Dusko Tosic'i sol bekte kullanmayı planlıyor. Güneş, Karabük maçındaki yenilgiye rağmen Marcelo-Mitrovic ikilisine bir şans daha vermeyi düşünüyor. Başarılı teknik adam iki futbolcunun da topu oyuna iyi sokmasını büyük avantaj olarak görüyor.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Marcelo-Mitrovic’e devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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