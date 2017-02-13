Marcelo-Mitrovic’e devam

Teknik direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hoca, sakat ve cezalı isimlerin fazla olması sebebiyle mecburi rotasyona gidecek. Dusko Tosic'i sol bekte kullanmayı planlıyor. Güneş, Karabük maçındaki yenilgiye rağmen Marcelo-Mitrovic ikilisine bir şans daha vermeyi düşünüyor. Başarılı teknik adam iki futbolcunun da topu oyuna iyi sokmasını büyük avantaj olarak görüyor.