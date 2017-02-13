Dusko Tosic sola kayıyor
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun cezası nedeniyle Hapoel Beer Sheva'ya karşı oynamayacak olması sebebiyle formül arıyor. Caner Erkin'in de sakatlığı sürdüğü için deneyimli çalıştırıcı Dusko Tosic'i bu bölgeye kaydırmayı planlıyor. Stoperde Marcelo ile çok iyi anlaşmasına rağmen sol bek pozisyonunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Güneş '1 maçlık çözüm' olarak Sırp futbolcusunu bu mevkide kullanacak.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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