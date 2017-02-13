 Dusko Tosic sola kayıyor – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Dusko Tosic sola kayıyor" /> Dusko Tosic sola kayıyor" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    sola kayıyor

    Dusko Tosic sola kayıyor
    'ta teknik direktör , Adriano'nun cezası nedeniyle Hapoel Beer Sheva'ya karşı oynamayacak olması sebebiyle formül arıyor. Caner Erkin'in de sakatlığı sürdüğü için deneyimli çalıştırıcı 'i bu bölgeye kaydırmayı planlıyor. Stoperde Marcelo ile çok iyi anlaşmasına rağmen sol bek pozisyonunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Güneş '1 maçlık çözüm' olarak Sırp futbolcusunu bu mevkide kullanacak.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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