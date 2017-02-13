 Derbi Dişi Kartal’ın – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Derbi Dişi Kartal’ın

    Derbi Dişi Kartal’ın

    Kadınlar Basketboldaki derbi maçta , Akatlar Arena'da 'yi 62-60'lık skorla mağlup etmeyi bildi.

    Orta sıralarda yer alan Kartal, şampiyonluğa oynayan güçlü rakibi karşısında maç boyunca dirençli bir basketbol oynadı. Mücadelenin son anları nefesleri keserken siyah- beyazlılar ezeli rakibini çekişmeli maçta devirmeyi başardı. 'ta Shavonte Zellous 15 sayı 8 ribaundla takımının en etkili ismi olurken, Stokes de 13 sayı, 13 ribaundla oynadı. Perovanovic de 11 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. F.Bahçe Quigley 25 sayı üretti. Günün diğer sonuçları şu şekilde: BOTAŞ-Galatasaray: 77-74, Mersin-Girne Üniversitesi: 74-69, Samsun- Hatay: 57-59.

    ZELLOUS: 15 SAYI 8 RİBAUND
    Beşiktaş'ın yıldız basketbolcusu Shavonte Zellous 15 sayı, 8 ribaundla siyah-beyazlıların en etkili ismi oldu.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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