Derbi Dişi Kartal’ın
Kadınlar Basketboldaki derbi maçta Beşiktaş, Akatlar Arena'da Fenerbahçe'yi 62-60'lık skorla mağlup etmeyi bildi.
Orta sıralarda yer alan Kartal, şampiyonluğa oynayan güçlü rakibi karşısında maç boyunca dirençli bir basketbol oynadı. Mücadelenin son anları nefesleri keserken siyah- beyazlılar ezeli rakibini çekişmeli maçta devirmeyi başardı. Beşiktaş'ta Shavonte Zellous 15 sayı 8 ribaundla takımının en etkili ismi olurken, Stokes de 13 sayı, 13 ribaundla oynadı. Perovanovic de 11 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. F.Bahçe Quigley 25 sayı üretti. Günün diğer sonuçları şu şekilde: BOTAŞ-Galatasaray: 77-74, Mersin-Girne Üniversitesi: 74-69, Samsun- Hatay: 57-59.
ZELLOUS: 15 SAYI 8 RİBAUND
Beşiktaş'ın yıldız basketbolcusu Shavonte Zellous 15 sayı, 8 ribaundla siyah-beyazlıların en etkili ismi oldu.
ZELLOUS: 15 SAYI 8 RİBAUND
Beşiktaş'ın yıldız basketbolcusu Shavonte Zellous 15 sayı, 8 ribaundla siyah-beyazlıların en etkili ismi oldu.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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