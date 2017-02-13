 Cenk’e özel moral desteği – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Cenk’e özel moral desteği

    Cenk’e özel moral desteği
    Süper Lig'de 15 golle krallıkta yer almasına rağmen Karabük'te kötü bir performans sergileyen ve eleştirilerin ortasında kalan 'a hocası Şenol Güneş moral verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Hapoel Beer Sheva maçında yine 11'de başlayacak olan forvetine "Sana güveniyoruz. Çabuk toparlanacağını biliyorum" dedi. Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gördüğü için Vincent Aboubakar, bu mücadelede forma giyemeyecek.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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