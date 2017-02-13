Cenk’e özel moral desteği
Süper Lig'de 15 golle krallıkta yer almasına rağmen Karabük'te kötü bir performans sergileyen ve eleştirilerin ortasında kalan Cenk Tosun'a hocası Şenol Güneş moral verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Hapoel Beer Sheva maçında yine 11'de başlayacak olan forvetine "Sana güveniyoruz. Çabuk toparlanacağını biliyorum" dedi. Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gördüğü için Vincent Aboubakar, bu mücadelede forma giyemeyecek.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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