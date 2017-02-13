Caner 25. hafta için bastırıyor
Sezonun ilk yarısında Antalyaspor karşılaşmasında aşil tendonu kopan Caner Erkin için "Bu yıl oynayamaz" deniyordu. Ancak ameliyat sonrası tedaviye çok iyi cevap veren tecrübeli futbolcu sahalara bir an önce dönmek için kendini zorluyor. 28 yaşındaki yıldız ismin asıl hedefi 25. hafta oynanacak Antalyaspor maçında yeniden kadroya girebilmek. Aksi halde 26. hafta oynanacak G.Birliği karşılaşmasında oynaması bekleniyor.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Caner 25. hafta için bastırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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