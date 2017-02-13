 Caner 25. hafta için bastırıyor – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Caner 25. hafta için bastırıyor

    Caner 25. hafta için bastırıyor
    Sezonun ilk yarısında Antalyaspor karşılaşmasında aşil tendonu kopan için "Bu yıl oynayamaz" deniyordu. Ancak ameliyat sonrası tedaviye çok iyi cevap veren tecrübeli futbolcu sahalara bir an önce dönmek için kendini zorluyor. 28 yaşındaki yıldız ismin asıl hedefi 25. hafta oynanacak Antalyaspor maçında yeniden kadroya girebilmek. Aksi halde 26. hafta oynanacak G.Birliği karşılaşmasında oynaması bekleniyor.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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