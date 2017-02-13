 Bu sene yine şampiyonuz – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bu sene yine şampiyonuz

    Bu sene yine şampiyonuz

    Karabük’e kaybeden Kartal’da futbolcular kenetlendi. Quaresma, Caner ve Talisca, İnstagram’dan birkaç dakika arayla fotoğraflar paylaşıp “’a karşı olan her şeye ve herkese rağmen şampiyon olacağız” dediler.

    Siyah-beyazlılar haftayı Karabük mağlubiyeti ile kapatmasına rağmen şampiyonluk için güçlü mesajlar verdiler. Karadeniz temsilcisine 2-1'lik skorla boyun eğen 'ta Quaresma, Caner Erkin ve Anderson Talisca sosyal medya hesaplarından camiaya mesaj yolladılar. Özellikle Portekizli yıldızın paylaşımı siyah- beyazlı taraftarını mest etti. Quaresma son dönemde herkesin birlik olup üzerlerine geldiğini ima ederek "Beşiktaş'a karşı olan her şeye ve herkese rağmen yeniden şampiyon olacağız" dedi. Q7'nin bu paylaşımı binlerce kez beğenilirken taraftarlar da sezonun kalan bölümünde 'tek yürek' olarak yola devam edeceklerini belirttiler.

    CANER: BİZE GÜVENİN
    Aşil tendonu koptuğu için uzun süredir futbola uzak kalan Caner Erkin dönüş sinyalleri verdiği şu günlerde taraftara seslendi. Tecrübeli sol bek oyuncusu da Ricardo Quaresma gibi, İnstagram'a bir hayli anlamlı bir fotoğraf koydu. Caner, siyah-beyazlı takımın 3 kare sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Sezon sonunda da böyle sevineceğiz inşallah. Bize güvenin" ifadelerini kullandı. Anderson Talisca da dün mesaj paylaşan Beşiktaşlı oyuncular arasındaydı. Brezilyalı yıldız "Hayallerinizin gücüne inanın. Hiçbir hedef ulaşılmaz değildir". Haydi şampiyonluğa Karakartal" yazdı.

    BİRİMİZ DÜŞERSE DİĞERİMİZ KALDIRIRIZ
    Beşiktaş'ın orta sahasındaki dinamosu Tolgay Arslan da bir mesaj paylaştı: "Biz birbirine bağlı bir aileyiz. Güçlüyüz, birimiz düşerse diğerimiz onu kaldırırız. Yılmadan, yorulmadan bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına en güzel hediyeyi vermek istiyoruz"





    BEŞİKTAŞ ZİRVEDE KALDI
    Deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 kaybeden Kartal, tahtını tehlikeye atmıştı. Medipol Başakşehirspor kazanması halinde siyah-beyazlılar ikinci sıraya düşecekti. Ancak Başakşehir, Kasımpaşa'ya 4-0 kaybedince Kartal sevindi. Siyah-beyazlılar mağlubiyete rağmen 44 puanla 20. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Beşiktaşlı futbolcular da Medipol Başakşehirspor 2. golü yedikten sonra art arda şampiyonluk mesajı içeren mesajlar yolladı. Taraftar da bu paylaşımları çok beğendi.



    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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