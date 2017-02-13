 Beşiktaş güçlü ama yenebiliriz – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Beşiktaş güçlü ama yenebiliriz" /> Beşiktaş güçlü ama yenebiliriz" />
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HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    güçlü ama yenebiliriz

    Beşiktaş güçlü ama yenebiliriz
    Bu sözler takımının teknik direktörü Barak Bakhar'a ait... Bakhar "Avrupa Ligi zor bir kupa. da güçlü bir rakip. Ancak buraya kadar tesadüfen gelmediğimizi göstermek zorundayız. Tur için biz de iddialıyız" dedi. Takımın kaptanı Barda ise "Beşiktaş'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Belki bu sezon Avrupa Kupaları'nda işler bizim için iyi gider. Hedefimiz Beşiktaş'ı elemek" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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