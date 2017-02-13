Beşiktaş güçlü ama yenebiliriz
Bu sözler Hapoel Beer Sheva takımının teknik direktörü Barak Bakhar'a ait... Bakhar "Avrupa Ligi zor bir kupa. Beşiktaş da güçlü bir rakip. Ancak buraya kadar tesadüfen gelmediğimizi göstermek zorundayız. Tur için biz de iddialıyız" dedi. Takımın kaptanı Barda ise "Beşiktaş'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Belki bu sezon Avrupa Kupaları'nda işler bizim için iyi gider. Hedefimiz Beşiktaş'ı elemek" ifadelerini kullandı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Beşiktaş güçlü ama yenebiliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.