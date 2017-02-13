''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''

Türkiye kariyerinde ikinci dönemini yaşayan Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, önemli açıklamalar yaptı. NTV SPOR'un canlı yayın konuğu olan Portekizli oyuncu, yeni kontratının bitiminde de yola Beşiktaş'la devam edebileceğini söyledi.

Q7, aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği transfer iddiaları ile ilgili de cevap verdi ve Beşiktaşlı taraftarların yüreğine su serpen bir açıklamada bulundu: "Benim karakterimi kimse parayla satın alamaz!"

Beşiktaş'la 3 yıllık yeni bir kontrat yapan Quaresma, "Sözleşmemi yenilediğim için elbette çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum" dedi. Q7 şöyle devam etti:

"Fizik olarak iyi durumdayım. 37 yaşıma kadar neler olur bilemiyorum. Böyle olursam devam ederim."

'KONUŞURSAM CEZA ALIRIM'

"Hakemlerle ilgili düşündüklerimi söylersem herhalde ceza alırım! Hakem hatalarından maç kaybedince mutlu olmam beklenmesin."



'ŞENOL GÜNEŞ BENİ İYİ İDARE EDİYOR'

"Ben Şenol Güneş'in benden memnun olduğunu düşünüyorum.Şenol Güneş hocama teşekkür ediyorum, beni çok iyi idare ediyor."



'TÜRKİYE'DE OYNAYACAĞIM TEK KULÜP...'

"Beşiktaş'ın başarılı olduğu dönemde böyle bir açıklama, gündem değiştirme olarak düşünülebilir. Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş'tır. Benim karakterimi kimse parayla satın alamaz!"



'GENÇLER GELİP SİZİ GEÇEBİLİR'

"Ben de 18-20 yaşlarında olsaydım, 100 milyon euro ederdim şu anda! İyi genç oyuncular geliyor. Gençler gelip, üzerinizden geçebilir. Ben de geçilmeyi sevmediğim için mücadele ediyorum. Cristiano Ronaldo bir fenomen, dünyanın en iyisi. Onun gibi oyunculara ihtiyacımız var. Çok iyi bir insan, büyük bir kalbi var."