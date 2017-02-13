 10 gün içinde 4 zorlu maç – Fotomaç – 13 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    10 gün içinde 4 zorlu maç

    10 gün içinde 4 zorlu maç
    Şubat ayı için çok yoğun geçiyor. Bu ay içinde kupada Fenerbahçe'ye ligde de Karabük'e kaybeden Kartal 16 Şubat ile 26 Şubat arasındaki 10 günde 4 maça çıkacak. 16'sında Sheva maçı deplasmanda. Ardından içeride Akhisar Belediyespor ile oynayacak. 23 Şubat'ta Sheva'yı ağırlayacak. 26 Şubat'da ise ligde Galatasaray deplasmanına gidecek.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    10 gün içinde 4 zorlu maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.