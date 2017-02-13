10 gün içinde 4 zorlu maç
Şubat ayı Beşiktaş için çok yoğun geçiyor. Bu ay içinde kupada Fenerbahçe'ye ligde de Karabük'e kaybeden Kartal 16 Şubat ile 26 Şubat arasındaki 10 günde 4 maça çıkacak. 16'sında Sheva maçı deplasmanda. Ardından içeride Akhisar Belediyespor ile oynayacak. 23 Şubat'ta Sheva'yı ağırlayacak. 26 Şubat'da ise ligde Galatasaray deplasmanına gidecek.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
10 gün içinde 4 zorlu maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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