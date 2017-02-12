 Üyelere tanıtım – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Üyelere tanıtım

    Üyelere tanıtım
    Siyah-beyazlıların önceki gün Vodafone Arena'da resmi açılışını yaptığı , dün de divan kurulu üyelerine tanıtıldı. Yetkililer, "Tüm Beşiktaşlıların, çocuklarıyla ya da torunlarıyla müzemizi ziyaret edip Beşiktaş tarihine yakından bakmalarını istiyoruz" ifadesini kullandılar.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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