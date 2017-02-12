 Kartal evini özlüyor – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Kartal evini özlüyor

    Kartal evini özlüyor

    Karabük’e mağlup olan ’ın dış sahadaki puan kaybı 12’ye çıktı Siyah-beyazlılar geçen sezon 17 deplasman maçında 15 puan yitirmişti.

    , bu sezon 11. deplasman maçına çıkarken, rakiplerine 2'inci kez yenildi. Dış sahada 6 galibiyet alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların Karabükspor karşısında aldığı mağlubiyetle dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı. Son 5 dış saha mücadelesinde Osmanlıspor'u 2-0, Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, diğer deplasman maçlarında ise Kasımpaşa ile Karabükspor'a 2-1'lik skorlarla yenildi. F.Bahçe'ye ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 dış saha maçında 8 puandan oldu.

    GEÇEN SENEYE YAKLAŞTI
    Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezonki 17 dış saha maçında yaşadığı puan kayıplarına, bu sezon 11 karşılaşmada yaklaştı. 2015-2016 sezonunda rakiplerine konuk olduğu 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 15 puan kaybetmişti. Beşiktaş, bu sezon ise 11 maçta 12 puan yitirdi. Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Galatasaray ve Başakşehir ile de deplasmanda karşılaşacak.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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