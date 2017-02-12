Karabük 1 kişi fazla oynadı!
Beşiktaş deplasmanda Karabük'e 2-1 yenilirken, ev sahibi takımı galibiyete 1 kişi fazla oynaması taşıdı. Beşiktaş, F.Bahçe derbisinde olduğu gibi bir kişi eksik kalmadı ama rakibinden tam 11.41 km daha az koştu. Karabük maçta 121.75 km koşarken, siyah-beyazlılar buna ancak 110.34 ile cevap verdi. Aradaki 11.41'lik fark, ev sahibi takımın bir oyuncuyla fazla oynaması anlamına geliyordu.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Karabük 1 kişi fazla oynadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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