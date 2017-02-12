 Karabük 1 kişi fazla oynadı! – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Karabük 1 kişi fazla oynadı!

    Karabük 1 kişi fazla oynadı!
    deplasmanda Karabük'e 2-1 yenilirken, ev sahibi takımı galibiyete 1 kişi fazla oynaması taşıdı. Beşiktaş, F.Bahçe derbisinde olduğu gibi bir kişi eksik kalmadı ama rakibinden tam 11.41 km daha az koştu. Karabük maçta 121.75 km koşarken, siyah-beyazlılar buna ancak 110.34 ile cevap verdi. Aradaki 11.41'lik fark, ev sahibi takımın bir oyuncuyla fazla oynaması anlamına geliyordu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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