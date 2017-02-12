''Hoca olumsuz etkiledi''
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Güneş’in derbideki gergin tavrının oyuncuları Karabük’te olumsuz etkilediği görüşünde. Hakem Özkahya'nın Dany'nin eline çarpan pozisyona 'devam' demesi ve ofsayt golü geçerli sayması Kartal'ın gecesini kararttı.
Süper Lig lideri Beşiktaş'ın Karabük deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin faturası iki isme kesildi, Şenol Güneş ve Halis Özkahya.. Siyah-beyazlılar önceki akşam sezonun ikinci yenilgisini alırken, bazı önemli isimlerin yenilgi yüzünden Şenol Güneş'i hedef tahtasına koydukları dikkat çekti. F.Bahçe derbisinde Kjaer ile kapıştığı için bir maç ceza alan tecrübeli teknik adamın yenilginin sorumlusu olduğunu iddia eden bu isimlerin, "Savaşta asker komutanına bakar. Baktığı yerde komutanını göremezse bocalar, görevini unutur, bozguna uğrar. Bize olan da buydu. Nerede görülmüş bir komutanın, bir erle savaştığı! Bunun sonucunu maasef Karabük'te gördük..." ifadelerini kullandılar.
PENALTI VE OFSAYT GOL
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan F.Bahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'ta bugüne kadar hakemlere destek veren yöneticiler ise Karabük karşılaşmasından sonra isyan bayrağını çekti. Yetkililer; hakem Halis Özkahya'nın karşılaşmanın daha 9'uncu dakikasında Cenk'in şutunda Dany'nin eline gelen topta penaltı çalsa, ardından 22 cm'lik ofsayt olan golü geçersiz saysa bu maçın çok daha farklı olacağını vurguladılar. Önce Fenerbahçe, ardından Karabük maçında yaşanan skandal hakem kararları Beşiktaş'ı hem kupanın dışına gitti, hem de Kartal'a şampiyonluk yolunda ağır bir yara verdi.
PENALTI VE OFSAYT GOL
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan F.Bahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'ta bugüne kadar hakemlere destek veren yöneticiler ise Karabük karşılaşmasından sonra isyan bayrağını çekti. Yetkililer; hakem Halis Özkahya'nın karşılaşmanın daha 9'uncu dakikasında Cenk'in şutunda Dany'nin eline gelen topta penaltı çalsa, ardından 22 cm'lik ofsayt olan golü geçersiz saysa bu maçın çok daha farklı olacağını vurguladılar. Önce Fenerbahçe, ardından Karabük maçında yaşanan skandal hakem kararları Beşiktaş'ı hem kupanın dışına gitti, hem de Kartal'a şampiyonluk yolunda ağır bir yara verdi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
''Hoca olumsuz etkiledi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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