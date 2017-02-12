Hapoel’e Tosic, Akhisar’a Ersan
Yeni stoper Mitrovic’in performansı teknik heyeti memnun etmedi. Hapoel maçlarında Tosic, Akhisar maçında Ersan ilk 11’de olacak.
Beşiktaş'ta "Bu kadar çok stoper alınır mı?" eleştirileri, bugünlerde yerini "Marcelo'nun yanında kim oynayacak?" sorusuna bıraktı. Tosic'in cezası, Ersan'ın sakatlığı, Rhodolfo'nun formsuzluğu, Mitrovic'in yetersiz kalması nedeniyle; teknik heyet Marcelo'nun yanında kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor. Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra ileri çıkışlarıyla korkutan yeni stoper Matej Mitrovic, Karabük deplasmanında sergilediği performansla sınıfta kaldı.
SOR KARAR HOCANIN
Tosic'in cezası nedeniyle Marcelo'ya partner olan Hırvat stoper beklenenin altında kalırken; Güneş İstanbul'a dönüşünde sağlık heyetine Akhisar maçına hafif sakatlığı bulunan Ersan'ın hazır olması talimatını verdi. Bu arada Güneş'in, Hapoel maçlarında Tosic'le sahaya çıkacağı; G.Saray derbisinde Ersan ile Mitrovic arasında tercih yapacağı ifade edildi.
SOR KARAR HOCANIN
Tosic'in cezası nedeniyle Marcelo'ya partner olan Hırvat stoper beklenenin altında kalırken; Güneş İstanbul'a dönüşünde sağlık heyetine Akhisar maçına hafif sakatlığı bulunan Ersan'ın hazır olması talimatını verdi. Bu arada Güneş'in, Hapoel maçlarında Tosic'le sahaya çıkacağı; G.Saray derbisinde Ersan ile Mitrovic arasında tercih yapacağı ifade edildi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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