 Hapoel’e Tosic, Akhisar’a Ersan – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Hapoel’e Tosic, Akhisar’a Ersan

    Hapoel’e Tosic, Akhisar’a Ersan

    Yeni stoper Mitrovic’in performansı teknik heyeti memnun etmedi. Hapoel maçlarında Tosic, Akhisar maçında Ersan ilk 11’de olacak.

    'ta "Bu kadar çok stoper alınır mı?" eleştirileri, bugünlerde yerini "Marcelo'nun yanında kim oynayacak?" sorusuna bıraktı. Tosic'in cezası, Ersan'ın sakatlığı, Rhodolfo'nun formsuzluğu, Mitrovic'in yetersiz kalması nedeniyle; teknik heyet Marcelo'nun yanında kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor. Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra ileri çıkışlarıyla korkutan yeni stoper Matej Mitrovic, Karabük deplasmanında sergilediği performansla sınıfta kaldı.

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    Tosic'in cezası nedeniyle Marcelo'ya partner olan Hırvat stoper beklenenin altında kalırken; Güneş İstanbul'a dönüşünde sağlık heyetine Akhisar maçına hafif sakatlığı bulunan Ersan'ın hazır olması talimatını verdi. Bu arada Güneş'in, Hapoel maçlarında Tosic'le sahaya çıkacağı; G.Saray derbisinde Ersan ile Mitrovic arasında tercih yapacağı ifade edildi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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