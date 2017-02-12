''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor maçının ardından futbolcularını sert bir dille uyardı.
Derbide Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş, önceki akşam da Karabükspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Güneş; 90 dakika sonunda adeta çileden çıktı. Karşılaşma bitiminden bir süre sonra soyunma odasına inen Güneş, yaptığı hamlelerle ilk yarıda arkadaşlarının açığını kapayan İspanyol kaleci Fabri'ye teşekkür ederken, diğer futbolcuları ise haşladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bir haftadır sizin kafanızı derbide yaşananlarla karıştırdılar, siz de bu tuzağa düştünüz. Konsantre olamadınız. Ortaya bu sonuç çıktı. F.Bahçelilere istediğini verdiniz. Sizin gibi profesyonel futbolculara yakışmayacak kadar amatör bir performans sergilediniz" serzenişinde bulundu.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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