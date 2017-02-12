 ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!'' – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''

    ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''

    Teknik Direktörü , maçının ardından futbolcularını sert bir dille uyardı.

    Derbide Fenerbahçe'ye yenilen , önceki akşam da karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Güneş; 90 dakika sonunda adeta çileden çıktı. Karşılaşma bitiminden bir süre sonra soyunma odasına inen Güneş, yaptığı hamlelerle ilk yarıda arkadaşlarının açığını kapayan İspanyol kaleci Fabri'ye teşekkür ederken, diğer futbolcuları ise haşladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bir haftadır sizin kafanızı derbide yaşananlarla karıştırdılar, siz de bu tuzağa düştünüz. Konsantre olamadınız. Ortaya bu sonuç çıktı. F.Bahçelilere istediğini verdiniz. Sizin gibi profesyonel futbolculara yakışmayacak kadar amatör bir performans sergilediniz" serzenişinde bulundu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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