Derbi öncesi OHAL uygulaması

Siyah-beyazlıların üst üste alınan iki mağlubiyetin getirdiği moral bozukluğundan kısa sürede kurtulması için olağanüstü önlemler alınacak. İki Hapoel maçı ve arasında oynanacak Akhisar maçlarının kayıpsız atlatılıp, G.Saray derbisine en iyi şekilde çıkmak için kollar sıvandı. Şenol Güneş'in dışında, Başkan ve yöneticilerin de zorlu dönemeçte oyuncularla birebir ilgilenmeleri ve sadece sahaya konsantre olmalarını sağlayacakları öğrenildi.