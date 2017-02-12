Derbi öncesi OHAL uygulaması
Siyah-beyazlıların üst üste alınan iki mağlubiyetin getirdiği moral bozukluğundan kısa sürede kurtulması için olağanüstü önlemler alınacak. İki Hapoel maçı ve arasında oynanacak Akhisar maçlarının kayıpsız atlatılıp, G.Saray derbisine en iyi şekilde çıkmak için kollar sıvandı. Şenol Güneş'in dışında, Başkan ve yöneticilerin de zorlu dönemeçte oyuncularla birebir ilgilenmeleri ve sadece sahaya konsantre olmalarını sağlayacakları öğrenildi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Derbi öncesi OHAL uygulaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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