 Beşiktaş’tan yakın takip – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Beşiktaş’tan yakın takip" /> Beşiktaş’tan yakın takip" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ’tan yakın takip

    Beşiktaş’tan yakın takip
    Erkekler Basketbol Ligi'nde evinde ağırladığı İstanbul BBSK'yı rahat geçti. İlk periyotta oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar çeyreği 24-9 önde geçti. Soyunma odasına 44-31 önde giren Beşiktaş 3. periyotta bir ara farkın 7'ye inmesine engel olamadı. Son çeyreğe 65-51 avantajlı giren Kartal maçı 86-73 kazanıp zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş'ta Stimac 12 sayı ve 18 ribaundla oynadı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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