Beşiktaş’tan yakın takip
Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş evinde ağırladığı İstanbul BBSK'yı rahat geçti. İlk periyotta oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar çeyreği 24-9 önde geçti. Soyunma odasına 44-31 önde giren Beşiktaş 3. periyotta bir ara farkın 7'ye inmesine engel olamadı. Son çeyreğe 65-51 avantajlı giren Kartal maçı 86-73 kazanıp zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş'ta Stimac 12 sayı ve 18 ribaundla oynadı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Beşiktaş’tan yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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