Beşiktaş durmuyor
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah ara vermeden başladı. Karabük maçında oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular dar alanda kontrol pas, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile günün tamamladı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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