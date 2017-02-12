 Beşiktaş durmuyor – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Beşiktaş durmuyor" /> Beşiktaş durmuyor" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    durmuyor

    Beşiktaş durmuyor
    , Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah ara vermeden başladı. Karabük maçında oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular dar alanda kontrol pas, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile günün tamamladı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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