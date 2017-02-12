Algı operasyonu yapıyorlar!
Yönetici Ürkmezgil: Hakemler Beşiktaş’ı kolluyor algısıyla bize darbe vurmaya çalışıyorlar. Bunu hazmetmek zor.
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, siyah- beyazlı takımın hakemler tarafından kollandığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Karabükspor'a 2-1 yenildikleri maçta, rakibin ilk golünün ofsayt olduğunu ve penaltılarının verilmediğini savunan Ürkmezgil, "Gerekli öz eleştirimizi yapıyoruz. Ancak kazandığımız maçlarda da aleyhimize hakem hataları olmasına rağmen kamuoyunda 'hakemler Beşiktaş'ı kolluyor' algısı yapılarak kulübe darbe vurmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.
HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?
Hakem hatalarının kazandıkları maçlarda da olduğunu kaydeden Ahmet Ürkmezgil şöyle devam etti: "Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında verilmeyen penaltılar, ofsayttan yenilen goller vardı. Galip geldiğimiz maçlarda çok fazla problem çıkarılmadı. Bunların üzerine ikinci bir darbe de 'Beşiktaş kollanıyor' denilerek vuruluyor. Bunu hazmetmek çok zor. İnsan üstü bir sabır ve irade olması lazım. Bu haksızlık. Bunun özellikle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum."
HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?
Hakem hatalarının kazandıkları maçlarda da olduğunu kaydeden Ahmet Ürkmezgil şöyle devam etti: "Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında verilmeyen penaltılar, ofsayttan yenilen goller vardı. Galip geldiğimiz maçlarda çok fazla problem çıkarılmadı. Bunların üzerine ikinci bir darbe de 'Beşiktaş kollanıyor' denilerek vuruluyor. Bunu hazmetmek çok zor. İnsan üstü bir sabır ve irade olması lazım. Bu haksızlık. Bunun özellikle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum."
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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