 Algı operasyonu yapıyorlar! – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Algı operasyonu yapıyorlar!

    Algı operasyonu yapıyorlar!

    Yönetici Ürkmezgil: Hakemler ’ı kolluyor algısıyla bize darbe vurmaya çalışıyorlar. Bunu hazmetmek zor.

    Beşiktaşlı yönetici , siyah- beyazlı takımın hakemler tarafından kollandığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Karabükspor'a 2-1 yenildikleri maçta, rakibin ilk golünün ofsayt olduğunu ve penaltılarının verilmediğini savunan Ürkmezgil, "Gerekli öz eleştirimizi yapıyoruz. Ancak kazandığımız maçlarda da aleyhimize hakem hataları olmasına rağmen kamuoyunda 'hakemler 'ı kolluyor' algısı yapılarak kulübe darbe vurmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

    HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?
    Hakem hatalarının kazandıkları maçlarda da olduğunu kaydeden Ahmet Ürkmezgil şöyle devam etti: "Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında verilmeyen penaltılar, ofsayttan yenilen goller vardı. Galip geldiğimiz maçlarda çok fazla problem çıkarılmadı. Bunların üzerine ikinci bir darbe de 'Beşiktaş kollanıyor' denilerek vuruluyor. Bunu hazmetmek çok zor. İnsan üstü bir sabır ve irade olması lazım. Bu haksızlık. Bunun özellikle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum."
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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