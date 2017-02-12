Aboubakar 11’e dönüyor
Beşiktaş'ta 2-1 kaybedilen Karabükspor karşılaşması, devre arasında yapılan ve yapılmayan transferleri yeniden gündeme getirdi.
Deportivo'da kazandığının 4 katına Beşiktaş'a gelen Ryan Babel'in performansı beğenilse de, hem Olcay Şahan'dan hem de Kerim Frei'den aynı anda vazgeçilmesi Hollandalı oyuncuyu alternatifsiz bıraktı. Kamerunlu forvet Aboubakar'ın dönmesiyle Babel'in kulübeye çekilip, ilk yarıda olduğu gibi Cenk Tosun'un daha verimli olduğu sol kanada geçmesinin de Şenol Güneş'in planları arasına girdiği öğrenildi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Aboubakar 11’e dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.