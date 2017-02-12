 Aboubakar 11’e dönüyor – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Aboubakar 11’e dönüyor" /> Aboubakar 11’e dönüyor" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    11’e dönüyor

    Aboubakar 11’e dönüyor

    'ta 2-1 kaybedilen Karabükspor karşılaşması, devre arasında yapılan ve yapılmayan transferleri yeniden gündeme getirdi.

    Deportivo'da kazandığının 4 katına 'a gelen 'in performansı beğenilse de, hem Olcay Şahan'dan hem de Kerim Frei'den aynı anda vazgeçilmesi Hollandalı oyuncuyu alternatifsiz bıraktı. Kamerunlu forvet 'ın dönmesiyle Babel'in kulübeye çekilip, ilk yarıda olduğu gibi Cenk Tosun'un daha verimli olduğu sol kanada geçmesinin de Şenol Güneş'in planları arasına girdiği öğrenildi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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