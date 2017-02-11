 Zec, Beşiktaş’ı üçledi – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Beşiktaş’ı üçledi" /> Beşiktaş’ı üçledi" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Zec, ’ı üçledi

    Zec, Beşiktaş’ı üçledi
    'un 2. golünü atan , 'ın belalısı oldu. 2010-11'de G.Birliği formasıyla Türkiye kariyerine başlayan Boşnak golcü, 2013- 14'te Kara Kartal'ı avladı. 2014-15'te bu sefer Balıkesirspor'la siyah-beyazlılar'a golünü atan 28 yaşındaki golcü, sezon başında transfer olduğu Karadeniz ekibinde yine Beşiktaş'ı boş geçmedi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zec, Beşiktaş’ı üçledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.