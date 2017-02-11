Zec, Beşiktaş’ı üçledi
Karabükspor'un 2. golünü atan Ermin Zec, Beşiktaş'ın belalısı oldu. 2010-11'de G.Birliği formasıyla Türkiye kariyerine başlayan Boşnak golcü, 2013- 14'te Kara Kartal'ı avladı. 2014-15'te bu sefer Balıkesirspor'la siyah-beyazlılar'a golünü atan 28 yaşındaki golcü, sezon başında transfer olduğu Karadeniz ekibinde yine Beşiktaş'ı boş geçmedi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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