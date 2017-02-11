Van Persie’ye dava
Derbi bitti, tartışmaları sürüyor... Siyah-beyazlılar, Hollandalı yıldıza; taraftara dil çıkarması, Dusko Tosic’e karşı elini şortuna sokması sebeplerinden dava açtı.
Beşiktaş'ın kupada Fenerbahçe'ye yenilerek elendiği mücadele bitti ancak iki kulüp arasındaki tansiyon hala düşmedi. Siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca provokatif hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri Robin van Persie hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Derbide yaşananların sorumlusu olarak Hollandalı yıldızı gören Beşiktaş, hem TFF hem de mahkeme yoluyla hak arama kararı aldı. Kartal, Van Persie'nin taraftara dil çıkarması, Tosic'e elini şortunu sokarak hareketi sebebiyle 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'la dava açtı. Kamera kayıtları da savcılığa gönderildi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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