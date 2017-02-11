 Van Persie’ye dava – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Van Persie’ye dava" /> Van Persie’ye dava" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ye dava

    Van Persie’ye dava

    Derbi bitti, tartışmaları sürüyor... Siyah-beyazlılar, Hollandalı yıldıza; taraftara dil çıkarması, Dusko Tosic’e karşı elini şortuna sokması sebeplerinden dava açtı.

    'ın kupada Fenerbahçe'ye yenilerek elendiği mücadele bitti ancak iki kulüp arasındaki tansiyon hala düşmedi. Siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca provokatif hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri Robin van Persie hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Derbide yaşananların sorumlusu olarak Hollandalı yıldızı gören Beşiktaş, hem TFF hem de mahkeme yoluyla hak arama kararı aldı. Kartal, 'nin taraftara dil çıkarması, Tosic'e elini şortunu sokarak hareketi sebebiyle 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'la dava açtı. Kamera kayıtları da savcılığa gönderildi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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