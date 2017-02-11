 U21’lerde 2-1 Beşiktaş galip – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    U21’lerde 2-1 Beşiktaş galip

    U21’lerde 2-1 Beşiktaş galip
    Beşiktaş U-21 Takımı, deplasmanda Karabükspor'u 2-1 yendi. Safranbolu Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 55'te 1-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar; 57'de Mustafa ile skora denge getirdi. Beşiktaş U21 takımı, 70'de Sedat'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Kartallar, bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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