U21’lerde 2-1 Beşiktaş galip
Beşiktaş U-21 Takımı, deplasmanda Karabükspor'u 2-1 yendi. Safranbolu Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 55'te 1-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar; 57'de Mustafa ile skora denge getirdi. Beşiktaş U21 takımı, 70'de Sedat'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Kartallar, bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:33
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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