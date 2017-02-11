Şehitler ölmez, vatan bölünmez!
Beşiktaş ve Karabük taraftarı birlikte uzun süre, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Vatan sana canım feda’ tezahüratları yaptı.
Siyah-beyazlı takım dün Karabük deplasmanında da yalnız değildi... Vodafone Arena'da takımlarını her zaman destekleyen Beşiktaş taraftarı dün de Karabük deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu ve takıma büyük destek verdi. Yaklaşık 750 siyah-beyazlı taraftar, güney kale arkasındaki misafir tribününde takımlarını desteklemek için yerini aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tek tek çağırdığı futbolcularını alkışlayarak tezahüratta bulundu.
7 BİN 263 TARAFTAR
13 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran kırmızımavili taraftarlar da takımlarına destek verdi. Tribünlerde bulunan 7 bin 263 taraftar, uzun süre 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' sloganları atarak muhteşem görüntüler sergiledi. Siyah-beyazlı taraftarlar gelen mağlubiyetle stadı üzgün terk ederken, ev sahibi takım taraftarı ise maç sonrası şenlik havasındaydı. Karabüksporlu futbolcuları tek tek tribünlere çağıran kırmızı-mavililer, 'Helal olsun size helal olsun', 'Burası Karabük buradan çıkış yok' tezahüratları ile yeri göğü inlettiler. Yaklaşık 650 polis, stadın çevresinde önlem aldı.
BEŞİKTAŞLILAR DIŞARDA KALDI
Karabüks por yönetimi siyah-beyazlı takımın taraftarlarının bilet talebini geri çevirdi. Başkent Beşiktaşlılar Birliği'nin 3 otobüs dolusu taraftar ile geldiği Karabük'te bilet istekleri ev sahibi takımın yöneticileri tarafından kabul edilmedi. Karabükspor yönetimi tüm rakip takım taraftarlarına eşit davrandıklarını ve tribünler boş olsa bile kuralı çiğnemeyeceklerini söyledi.
CEZA ÖNLEMİ ALINDI
Karabükspor yönetimi, rakip takıma herhangi bir madde atılmaması için Mavi Ateş taraftar grubunun bulunduğu kale arkası tribününü karşılaşma öncesi boşalttı. İlk yarıda kaleci Fabricio kale arkasındaki tribünün boş olması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
7 BİN 263 TARAFTAR
13 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran kırmızımavili taraftarlar da takımlarına destek verdi. Tribünlerde bulunan 7 bin 263 taraftar, uzun süre 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' sloganları atarak muhteşem görüntüler sergiledi. Siyah-beyazlı taraftarlar gelen mağlubiyetle stadı üzgün terk ederken, ev sahibi takım taraftarı ise maç sonrası şenlik havasındaydı. Karabüksporlu futbolcuları tek tek tribünlere çağıran kırmızı-mavililer, 'Helal olsun size helal olsun', 'Burası Karabük buradan çıkış yok' tezahüratları ile yeri göğü inlettiler. Yaklaşık 650 polis, stadın çevresinde önlem aldı.
BEŞİKTAŞLILAR DIŞARDA KALDI
Karabüks por yönetimi siyah-beyazlı takımın taraftarlarının bilet talebini geri çevirdi. Başkent Beşiktaşlılar Birliği'nin 3 otobüs dolusu taraftar ile geldiği Karabük'te bilet istekleri ev sahibi takımın yöneticileri tarafından kabul edilmedi. Karabükspor yönetimi tüm rakip takım taraftarlarına eşit davrandıklarını ve tribünler boş olsa bile kuralı çiğnemeyeceklerini söyledi.
CEZA ÖNLEMİ ALINDI
Karabükspor yönetimi, rakip takıma herhangi bir madde atılmaması için Mavi Ateş taraftar grubunun bulunduğu kale arkası tribününü karşılaşma öncesi boşalttı. İlk yarıda kaleci Fabricio kale arkasındaki tribünün boş olması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
- Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!
Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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