 Quaresma teselli etti – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Quaresma teselli etti" /> Quaresma teselli etti" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    teselli etti

    Quaresma teselli etti
    Karabükspor yenilgisiyle şampiyonluk yarışında darbe yiyen 'ta maçta yin en çok çalışan isimlerinden olan , karşılaşma sonunda adeta yıkıldı. Atiba'yı teselli etti.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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