Penaltı isyanı
Beşiktaşlılar maçın başında çılgına döndü. Cenk Tosun topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak Dany’den geri geldi. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcunun topu koluyla kestiğini iddia etti.
Süper Lig'de Beşiktaş, Karabük deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerken hakem Halis Özkahya'ya öfke vardı. Karşılaşmanın henüz 9. dakikası oynanırken siyah-beyazlılar penaltı bekledi ancak Özkahya oralı olmadı. Kartal, rakip ceza alanı içinde gol ararken Talisca'nın sol çaprazdan vuruşu istediği gibi gitmedi. Meşin yuvarlak Cenk Tosun'un önünde kaldı. Tecrübeli forvet bekletmeden vurdu, top Karabüklü Dany'ye çarparak geri döndü. Pozisyona yakın Beşiktaşlı futbolcular hep birlikte ellerini kaldırarak pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti. Ancak hakem Halis Özkahya "Devam" kararı verdi. Beşiktaşlı oyuncular, hakem Halis Özkahya'ya yoğun şekilde itirazda bulundu.
TARAFTAR KIZGIN
Beşiktaş taraftarı takımlarının kötü oynadığını kabul ederken, hakem Halis Özkahya'nın 9. dakikada çalmadığı penaltının da puan kaybında rolü olduğunu belirtti. Siyahbeyazlılar pozisyonda penaltı ve Dany'ye kırmızı kart verilmesi halinde maçın çok daha farklı olacağını savundular. Beşiktaşlı idareciler de hakemin net penaltılarını vermediklerini belirterek Halis Özkahya'nın skora direkt etki ettiğini kaydettiler.
YORUMCULAR NE DEDİ?
-Turgay Demir: Dany kolunu açıyor ve topu engelliyor. Penaltı ve kırmızı kart olmalıydı
-Rüştü Reçber: Hakem pozisyona o kadar yakın ki kesin penaltı. Dany'nin eli de açık.
-Erman Özgür: Top Dany'nin eline çarpmasa gol olacak. Bu pozisyon net penaltı ve kırmızı kart. Beşiktaş isyan ederse haksız değil.
-Deniz Çoban: Dany'nin pozisyonu çok net bir penaltı. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi.
TARAFTAR KIZGIN
Beşiktaş taraftarı takımlarının kötü oynadığını kabul ederken, hakem Halis Özkahya'nın 9. dakikada çalmadığı penaltının da puan kaybında rolü olduğunu belirtti. Siyahbeyazlılar pozisyonda penaltı ve Dany'ye kırmızı kart verilmesi halinde maçın çok daha farklı olacağını savundular. Beşiktaşlı idareciler de hakemin net penaltılarını vermediklerini belirterek Halis Özkahya'nın skora direkt etki ettiğini kaydettiler.
YORUMCULAR NE DEDİ?
-Turgay Demir: Dany kolunu açıyor ve topu engelliyor. Penaltı ve kırmızı kart olmalıydı
-Rüştü Reçber: Hakem pozisyona o kadar yakın ki kesin penaltı. Dany'nin eli de açık.
-Erman Özgür: Top Dany'nin eline çarpmasa gol olacak. Bu pozisyon net penaltı ve kırmızı kart. Beşiktaş isyan ederse haksız değil.
-Deniz Çoban: Dany'nin pozisyonu çok net bir penaltı. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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