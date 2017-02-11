 Oğuzhan kayboldu – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Oğuzhan kayboldu

    Oğuzhan kayboldu
    'ın kaptanı , Kardemir Karabük deplasmanında adeta kayıpları oynadı. F.Bahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçındaki gergin tavırları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Oğuzhan, buna rağmen dünkü maça kaptan çıktı. Oğuzhan, etkisiz bir futbol ortaya koyunca 61'de yerini genç Tolgay Arslan'a bıraktı.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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