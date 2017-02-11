Oğuzhan kayboldu
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Kardemir Karabük deplasmanında adeta kayıpları oynadı. F.Bahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçındaki gergin tavırları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Oğuzhan, buna rağmen dünkü maça kaptan çıktı. Oğuzhan, etkisiz bir futbol ortaya koyunca 61'de yerini genç Tolgay Arslan'a bıraktı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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