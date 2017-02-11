Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın hakemler tarafından kollandığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta, rakibin ilk golünün ofsayt olduğunu ve penaltılarının verilmediğini savundu.

Kulüp olarak önce kendilerine baktıklarını belirten Ürkmezgil, "Gerekli öz eleştirimizi yapıyoruz. Ancak kazandığımız maçlarda da aleyhimize hakem hataları olmasına rağmen kamuoyunda 'hakemler Beşiktaş'ı kolluyor.' algısı yapılarak kulübe darbe vurmaya çalışıyorlar." dedi.

Hakem hatalarının kazandıkları maçlarda da olduğunu kaydeden Ahmet Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Kazandığımız maçlarda da aleyhimize yapılan hakem hataları vardı. Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında verilmeyen penaltılar, ofsayttan yenilen goller vardı. Galip geldiğimiz maçlarda çok fazla problem çıkarılmadı. Bunların üzerine ikinci bir darbe de 'Beşiktaş kollanıyor.' denilerek vuruluyor. Bunu hazmetmek çok zor. Beşiktaş yönetimi olarak hakemlerin de hata yapabileceğini düşünen bir zihniyete sahibiz, ancak, bunun üzerine algı yaparak 'hakemler Beşiktaş'ı kolluyor.' denmesini kabullenmek çok zor. İnsan üstü sabır ve irade olması lazım. Bu haksızlık. Bunun özellikle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum."

Takımın performansına eleştiri

Genel sekreter Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın Kardemir Karabükspor karşısında ortaya koyduğu oyunu eleştirerek, "Kusura bakmasınlar futbolcuların oyunundan ben memnun olmadım. Heyecansız bir maç izledik. Takım kötü bir günündeydi, heyecanı yoktu. Herkesin gördüğünü biz de gördük, aksini savunacak değiliz. Çok uzun zamandır maçın tamamında heyecansız bir oyun izlememiştim." ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan gerginliğin futbolcuları etkilemiş olabileceği yönündeki görüşe katılmadığını vurguladı.

"Aboubakar güçlü ve değerli bir oyuncu"

Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkesi Kamerun'a şampiyonluğu getiren golü atan Vincent Aboubakar'ın performansını da değerlendiren Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuna girdikten kısa bir süre sonra gol atmak, takımını sırtlamak güzel bir şey. Gol atamadığı zaman yapılan eleştirilerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Aboubakar güçlü ve değerli bir oyuncu. Kendini ispatlayacaktır. Ülkesine kupayı getirirken ciddi bir rolü olmuştur. Birkaç maç istenen performansı gösteremedi diye tartışmak doğru değildir."

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde büyük hedefleri olduğunu kaydeden Ürkmezgil, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok daha yukarıları hedeflerken yaşananlar ortada. Nasıl elendiğimizi herkes gördü. Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.