İstekli değildik
“Güçlü özelliklerimizi bu maçta ortaya koyamadık. Rakibe bir şey söylemek istemiyorum ama atak ve hücuma çıkışlarda biraz daha arzulu, istekli olabilirdik. Bu bizim güçlü yanımızdı''
Cezalı olan Şenol Güneş'in yerine takımın başında sahaya çıkan yardımcısı Tamer Tuna, yaptığı konuşmada; şampiyonluk yolunda aldıkları Karabük darbesini coşku eksikliğiyle açıkladı. Yenilgiye rağmen hedeften sapmadıklarını belirten Tuna, "Hedeflediğimiz bir yol var ve bu yolda tüm maçları kazanmak zorundayız. Bugün kaybettik ama hedeflerimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada 3 puan bıraktık. Ancak biz bu hedefe sezon sonunda ulaşarak inşallah şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.
Kara Kartal'ın güçlü özelliklerini sahaya yansıtamamasından yakınan genç çalıştırıcı, "Atak ve hücuma çıkışlarda biraz daha arzulu, istekli olabilirdik. Bu bizim güçlü yanımızdı. Çok orta yaptık, hücum bölgesine fazla gittik ama istekli olamadık. Biz gücümüzü biliyoruz. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Aboubakar'ı oyuna geç aldığı yönündeki soruya Tuna, "Zaten maçtan önce planladıklarımız vardı. Her türlü senaryoyu hazırladık ama etkinliğimizi ve gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyamadık" yanıtını verdi.
Kara Kartal'ın güçlü özelliklerini sahaya yansıtamamasından yakınan genç çalıştırıcı, "Atak ve hücuma çıkışlarda biraz daha arzulu, istekli olabilirdik. Bu bizim güçlü yanımızdı. Çok orta yaptık, hücum bölgesine fazla gittik ama istekli olamadık. Biz gücümüzü biliyoruz. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Aboubakar'ı oyuna geç aldığı yönündeki soruya Tuna, "Zaten maçtan önce planladıklarımız vardı. Her türlü senaryoyu hazırladık ama etkinliğimizi ve gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyamadık" yanıtını verdi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tamer Tuna: "Hedeften sapmadık"
Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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