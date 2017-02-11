 İstekli değildik – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    İstekli değildik

    İstekli değildik

    “Güçlü özelliklerimizi bu maçta ortaya koyamadık. Rakibe bir şey söylemek istemiyorum ama atak ve hücuma çıkışlarda biraz daha arzulu, istekli olabilirdik. Bu bizim güçlü yanımızdı''

    Cezalı olan 'in yerine takımın başında sahaya çıkan yardımcısı , yaptığı konuşmada; şampiyonluk yolunda aldıkları Karabük darbesini coşku eksikliğiyle açıkladı. Yenilgiye rağmen hedeften sapmadıklarını belirten Tuna, "Hedeflediğimiz bir yol var ve bu yolda tüm maçları kazanmak zorundayız. Bugün kaybettik ama hedeflerimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada 3 puan bıraktık. Ancak biz bu hedefe sezon sonunda ulaşarak inşallah şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.

    Kara Kartal'ın güçlü özelliklerini sahaya yansıtamamasından yakınan genç çalıştırıcı, "Atak ve hücuma çıkışlarda biraz daha arzulu, istekli olabilirdik. Bu bizim güçlü yanımızdı. Çok orta yaptık, hücum bölgesine fazla gittik ama istekli olamadık. Biz gücümüzü biliyoruz. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Aboubakar'ı oyuna geç aldığı yönündeki soruya Tuna, "Zaten maçtan önce planladıklarımız vardı. Her türlü senaryoyu hazırladık ama etkinliğimizi ve gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyamadık" yanıtını verdi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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