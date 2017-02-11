Hentbolda rakip Dinamo Bükreş
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında bugün Dinamo Bükreş takımıyla karşılaşacak. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki maç 16.00'da başlayacak. Beşiktaş 9 puanla üçüncü, D. Bükreş ile 8 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İlk iki sırada yer alacak takım üst tura yükselecek.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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