 Hentbolda rakip Dinamo Bükreş – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Hentbolda rakip Dinamo Bükreş

    Hentbolda rakip Dinamo Bükreş
    , VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında bugün Dinamo Bükreş takımıyla karşılaşacak. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki maç 16.00'da başlayacak. Beşiktaş 9 puanla üçüncü, D. Bükreş ile 8 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İlk iki sırada yer alacak takım üst tura yükselecek.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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