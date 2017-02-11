Fikret Orman Beşiktaş Müzesi'ni tanıttı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, divan kurulu üyelerine Beşiktaş Müzesi'ni tanıttı.
Fikret Orman, Vodafone Arena'da resmi açılışı dün yapılan müzeyi divan kurulu üyelerine gezdirdi.
Tanıtım töreninde siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Erdal Karacan da yer aldı.
Üyelere yönelik konuşan Fikret Orman, camia için güzel bir işe imza attıklarını belirterek, "Beşiktaş olarak yine Türkiye'de bir ilke imza attık. Bu müzenin ortaya çıkması için çok uğraştık. Tüm Beşiktaşlıların, çocuklarıyla ya da torunlarıyla müzemizi ziyaret edip Beşiktaş tarihine yakından bakmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Orman, daha sonra divan kurulu üyelerine müze hakkında bilgi verdi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:23
- Kayserispor ile 42. randevu
Toplam 2
Yorum
Frank Kayserisporu yenmek artik cok zor Gs puan kaybedicek
- Igor Tudor yedekte
Toplam 18
Yorum
ulraslan bu adam iyi bir teknik direktör olabilir fakat karabük ün 11 kişi defans futbolundan zevk alan arkadaşlara sesleniyorum 38 yaşında bu hoca
- Igor Tudor yedekte
Toplam 18
Yorum
GS tudorun gelmesi icin sezonun bitmesi gerekir yoksa o gelmez,bu yuzden riko sezon sonuna kadar bizimle,sabr edelim
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