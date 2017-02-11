 Büyüklere karşı böyle! – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Büyüklere karşı böyle!

    Büyüklere karşı böyle!
    Kardemir Karabükspor'un etkili isimlerinden , büyük takımlara karşı daha motive oynadıklarını söyledi. Ukraynalı futbolcu, "Tabii ki her maç zor. Büyük takımlar biraz daha atak yönüne doğru oynuyorlar. Ama büyük takımlara karşı daha fazla konsantrasyon ve motivasyon olduğunu söyleyebilirim" dedi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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