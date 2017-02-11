Büyüklere karşı böyle!
Kardemir Karabükspor'un etkili isimlerinden Seleznyov, büyük takımlara karşı daha motive oynadıklarını söyledi. Ukraynalı futbolcu, "Tabii ki her maç zor. Büyük takımlar biraz daha atak yönüne doğru oynuyorlar. Ama büyük takımlara karşı daha fazla konsantrasyon ve motivasyon olduğunu söyleyebilirim" dedi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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