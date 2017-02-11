Beşiktaş’a çirkin saldırı!
Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüse Karabük çıkışında taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Beşiktaş takım otobüsüne Karabük şehir merkezi çıkışında taşlı saldırı yapıldı. Kafileyi taşıyan otobüs, 2-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor maçı sonrası çirkin bir saldırıya uğradı. Karabük şehir merkezi çıkışında kimliği belirlenemeyen kişiler, siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüse taş yağmuruna tuttu. Atılan taşların bazıları otobüsün orta kısmında bulunan cama isabet ettiği ancak otobüsün çift camlı olmasından dolayı taşın iç tarafa ulaşmadığı öğrenildi. Kafilede herhangi yaralanma olmadığı, cam kırıklarının temizlenmesinin ardından kafilenin yolculuğuna devam ettiği bildirildi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
- Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!
Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Beşiktaş’a çirkin saldırı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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