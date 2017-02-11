 Beşiktaş’a çirkin saldırı! – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Beşiktaş’a çirkin saldırı!" /> Beşiktaş’a çirkin saldırı!" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    ’a çirkin saldırı!

    Beşiktaş’a çirkin saldırı!

    Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüse Karabük çıkışında taşlı saldırı gerçekleştirildi.

    takım otobüsüne Karabük şehir merkezi çıkışında taşlı saldırı yapıldı. Kafileyi taşıyan otobüs, 2-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor maçı sonrası çirkin bir saldırıya uğradı. Karabük şehir merkezi çıkışında kimliği belirlenemeyen kişiler, siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüse taş yağmuruna tuttu. Atılan taşların bazıları otobüsün orta kısmında bulunan cama isabet ettiği ancak otobüsün çift camlı olmasından dolayı taşın iç tarafa ulaşmadığı öğrenildi. Kafilede herhangi yaralanma olmadığı, cam kırıklarının temizlenmesinin ardından kafilenin yolculuğuna devam ettiği bildirildi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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