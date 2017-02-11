Barış’ın son hali
Karabükspor'un stoperi Barış Başdaş, 90 dakika bitiminde Twitter'dan bacağının son halini paylaştı. Başarılı, isim "Quaresma'nın bana yaptığı hareket kasıtlı değildi" dedi. Barış önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti ve "Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz kazanarak devam etmek" ifadelerini kullandı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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