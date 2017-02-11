 Barış’ın son hali – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Barış’ın son hali

    Barış’ın son hali
    'un stoperi , 90 dakika bitiminde Twitter'dan bacağının son halini paylaştı. Başarılı, isim "'nın bana yaptığı hareket kasıtlı değildi" dedi. Barış önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti ve "Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz kazanarak devam etmek" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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