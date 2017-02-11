Aboubakar yetmedi
Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan Kamerun milli takımından önceki gün dönen Aboubakar ikinci yarıda oyuna girdi, golünü de attı ama bu da Kartal’ı uçurmadı.
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, dün akşam Karabük maçında rakip fileleri havalandırdı ancak bu gol siyah-beyazlılara puan getirmedi. Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Kamerun milli takımından önceki gün dönen Aboubakar, takımdan ayrı Karabük'e götürüldü. Siyah-beyazlı kafile sabah otobüsle yola çıkarken, siyahi forvet ise öğleden sonra özel bir araçla deplasmanda gitti.
Cezası nedeniyle tribünde oturan teknik direktör Şenol Güneş, yorgun olduğunu düşündüğü Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürmedi. Son haftaların formda ismi Cenk Tosun yine forvette görev yaparken, bu kez bekleneni veremedi. 73'üncü dakikada Babel'in yerine oyuna dahil olan Aboubakar ise 87'inci dakikada Atiba'nın pasında topu filelere göndererek, 2-0 mağlubiyetten durumu 2-1'e getirdi. Ancak Kamerunlu'nun bu golü Kartal'a yetmedi. Ligde son olarak 16. haftada oynanan G.Antep karşılaşmasında forma giyen ve 1 de gol atan golcü oyuncu, Afrika Kupası nedeniyle Osmanlı, Alanya ve Konya karşılaşmalarında forma giyememişti.
Cezası nedeniyle tribünde oturan teknik direktör Şenol Güneş, yorgun olduğunu düşündüğü Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürmedi. Son haftaların formda ismi Cenk Tosun yine forvette görev yaparken, bu kez bekleneni veremedi. 73'üncü dakikada Babel'in yerine oyuna dahil olan Aboubakar ise 87'inci dakikada Atiba'nın pasında topu filelere göndererek, 2-0 mağlubiyetten durumu 2-1'e getirdi. Ancak Kamerunlu'nun bu golü Kartal'a yetmedi. Ligde son olarak 16. haftada oynanan G.Antep karşılaşmasında forma giyen ve 1 de gol atan golcü oyuncu, Afrika Kupası nedeniyle Osmanlı, Alanya ve Konya karşılaşmalarında forma giyememişti.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tamer Tuna: "Hedeften sapmadık"
Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
- Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!
Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Aboubakar yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.