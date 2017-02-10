Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş kararı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Fenerbahçeli futbocu Simon Kjaer'le tartışma yaşayan Şenol Güneş'e PFDK'nın verdiği 1 maçlık cezayı Tahkim Kurulu onadı.



Bu ceza sonrası Güneş, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Karabükspor'la oynayacağı müsabakada takımın başında yer alamayacak.



PFDK'nın Şenol Güneş hakkında yaptığı açıklama şu şekildeydi:

ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.