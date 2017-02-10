Tahkim Kurulu, Şenol Güneş'in cezasını onadı
Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verdiği 1 maç cezayı onadı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Fenerbahçeli futbocu Simon Kjaer'le tartışma yaşayan Şenol Güneş'e PFDK'nın verdiği 1 maçlık cezayı Tahkim Kurulu onadı.
Bu ceza sonrası Güneş, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Karabükspor'la oynayacağı müsabakada takımın başında yer alamayacak.
PFDK'nın Şenol Güneş hakkında yaptığı açıklama şu şekildeydi:
ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:35
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GFB DANNY VARSA SIKINTI VALLA
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sandor TUNA Bey can-i gönülden tebrikler. Darısı NİHAT bey'e.. Ya FENERLİLERİN NİHAT Başkanı olarak kalır ya da unutulur.
- ''Volkan farklı!''
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yusuf Kişiliği karakteri insanlığı dört dörtlük bir adamsın en büyük hayelim seninle tanişmak muslera hep kalbimizde büyük sevgiyle kalacaksn GS
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