Rakip Karabük, hedef 5’te 5
Süper Lig’deki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, Karabük virajını da kazasız dönmek istiyor.
Lider Beşiktaş, bugün saat 19.00'da deplasmanda Kardemir Karabükspor'un konuğu oluyor. Karabük'ten 3 puanla dönerek hem liderliğini sürdürmeyi, hem de ligde üst üste 5'inci galibiyetini almayı amaçlıyor. Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.
TOSİC'İN YERİNE MİTROVİC
Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Tosic'in yerine yeni transferlerden Mitrovic'in savunmada yer alması beklenirken, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Kamerunlu yıldız Aboubakar da takımla birlikte Karabük'e götürüldü. Bu arada 3 sarı kartı bulunan Atiba, Karabük karşısında da kart görmesi halinde Akhisar maçında cezalı olacak.
Beşiktaş ile Karabük, ligde 18. kez karşılaşıyor. Geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Karabük kazandı, 5 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş'ın 33 golüne Karabük 14 golle cevap verdi.
Karabük karşısında Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez bir maçını yönetecek olan Halis Özkahya, geçen yıl Kartal'ın 3 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu maçların üçünü de kazandı.
TOSİC'İN YERİNE MİTROVİC
Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Tosic'in yerine yeni transferlerden Mitrovic'in savunmada yer alması beklenirken, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Kamerunlu yıldız Aboubakar da takımla birlikte Karabük'e götürüldü. Bu arada 3 sarı kartı bulunan Atiba, Karabük karşısında da kart görmesi halinde Akhisar maçında cezalı olacak.
Beşiktaş ile Karabük, ligde 18. kez karşılaşıyor. Geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Karabük kazandı, 5 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş'ın 33 golüne Karabük 14 golle cevap verdi.
Karabük karşısında Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez bir maçını yönetecek olan Halis Özkahya, geçen yıl Kartal'ın 3 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu maçların üçünü de kazandı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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