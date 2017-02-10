 Q7 asist rekorunu kırdı – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Q7 asist rekorunu kırdı

    Q7 asist rekorunu kırdı

    'ın Portekizli oyuncusu , Spor Toto Süper Lig kariyerinin en çok asist yaptığı sezonuna ulaştı.

    Bu dönem ligde 9 gol pası veren Q7, geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta 6 asist yapmıştı. Daha önceki sezonlarda ise 5'er asist yapan Quaresma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da 3 asisti var.

    ARTIK KAFASI RAHATLADI!
    Öte yandan 'la sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Quaresma'nın, Karabük maçı için yapılan otobüs yolculuğundan önce yastığıyla verdiği poz için arkadaşları "Kafası rahatladı ya, artık bol bol uyur" diyerek Q7'ye takıldılar.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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