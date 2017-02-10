Q7 asist rekorunu kırdı
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig kariyerinin en çok asist yaptığı sezonuna ulaştı.
Bu dönem ligde 9 gol pası veren Q7, geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta 6 asist yapmıştı. Daha önceki sezonlarda ise 5'er asist yapan Quaresma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da 3 asisti var.
ARTIK KAFASI RAHATLADI!
Öte yandan Beşiktaş'la sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Quaresma'nın, Karabük maçı için yapılan otobüs yolculuğundan önce yastığıyla verdiği poz için arkadaşları "Kafası rahatladı ya, artık bol bol uyur" diyerek Q7'ye takıldılar.
ARTIK KAFASI RAHATLADI!
Öte yandan Beşiktaş'la sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Quaresma'nın, Karabük maçı için yapılan otobüs yolculuğundan önce yastığıyla verdiği poz için arkadaşları "Kafası rahatladı ya, artık bol bol uyur" diyerek Q7'ye takıldılar.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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