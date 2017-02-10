 Kartal ağır yaralı – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Kartal ağır yaralı

    Kartal ağır yaralı

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ’e 4 maç ceza verdi. Teknik Direktörü ise sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 1 maç ceza aldı.

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan -F.Bahçe derbisinin faturası siyah-beyazlılara çok ağır oldu. Kara Kartal ezeli rakibine yenilerek kupaya veda ederken, olaylı geçen derbinin ardından dün toplanan PFDK adeta ceza yağdırdı. PFDK'nın dün açıkladığı cezaların detayları şöyle:

    -Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA
    SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)

    -Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)

    Beşiktaş'ın taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)

    -'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)

    -Dusko Tosic'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)

    -Dusko Tosic'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oyçokluğu); Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ sporcusu DUSKO TOSİC'in, toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 71 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

    -'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)

    -Yönetici Metin Albayrak'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği) karar verildi


    TOSİC'İN KAÇIRDIĞI MAÇLAR

    Karabükspor (d)
    Akhisar Bld
    Galatasaray (d)
    Ç.Rizespor
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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