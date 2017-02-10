Kartal ağır yaralı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusko Tosic’e 4 maç ceza verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 1 maç ceza aldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin faturası siyah-beyazlılara çok ağır oldu. Kara Kartal ezeli rakibine yenilerek kupaya veda ederken, olaylı geçen derbinin ardından dün toplanan PFDK adeta ceza yağdırdı. PFDK'nın dün açıkladığı cezaların detayları şöyle:
-Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)
-Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)
Beşiktaş'ın taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)
-Dusko Tosic'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)
-Dusko Tosic'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)
-Dusko Tosic'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oyçokluğu); Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ sporcusu DUSKO TOSİC'in, toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 71 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
-Şenol Güneş'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)
-Yönetici Metin Albayrak'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği) karar verildi
TOSİC'İN KAÇIRDIĞI MAÇLAR
Karabükspor (d)
Akhisar Bld
Galatasaray (d)
Ç.Rizespor
-Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)
-Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)
Beşiktaş'ın taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği)
-Dusko Tosic'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)
-Dusko Tosic'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)
-Dusko Tosic'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oyçokluğu); Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ sporcusu DUSKO TOSİC'in, toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 71 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
-Şenol Güneş'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)
-Yönetici Metin Albayrak'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oybirliği) karar verildi
TOSİC'İN KAÇIRDIĞI MAÇLAR
Karabükspor (d)
Akhisar Bld
Galatasaray (d)
Ç.Rizespor
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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